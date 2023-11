Et Maintenant THEATRE DE GRASSE, 5 décembre 2023, GRASSE.

Et Maintenant THEATRE DE GRASSE. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:00 (2023-12-05 au ). Tarif : 43.5 à 43.5 euros.

DIRECTO PROD (PLATESV-2020-000364) et GIL MARSALLA présentent HOMMAGE A GILBERT BECAUD Interprété par Jules Grison ET MAINTENANTHOMMAGE A GILBERT BECAUDInterprété par Jules Grison L’Hommage à Gilbert BecaudInterprété par Jules GrisonConsidéré comme un géant de la chanson française, Gilbert Bécaud a marqué de son empreinte musicale le monde entier. Ses chansons ont été reprises par les plus grands artistes comme Franck Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher, James Brown et tant d’autres…« …Gilbert Bécaud est l’un des plus grands compositeurs du 20ème siècle, près de 50 ans de carrière et plus de 650 chansons. La première Idole.. du public, avant même les Beatles. Ses chansons sont devenues des standards aux Etats Unis, au Canada, en Russie… Le monde a chanté, chante et chantera encore longtemps ses tubes légendaires. Et Maintenant, c’est à mon tour de rendre hommage à M.100 000 Volts… » Jules Grison« …Gilbert Becaud s’est produit 33 fois à l’OLYMPIA ! Il était temps de lui rendre hommage dans sa salle mythique ! » Gil Marsalla ET MAINTENANTProduction : Gil Marsalla & Directo ProdCollaboration artistique : Emily Becaud, Laurent BalandrasDistribution :Chant : Jules GrisonDirection Musicale et Piano : Séb MachadoChœurs : Stéphanie ImpocoViolon & Claviers : Claude TedescoBasse : Tony SgroBatterie : Christophe GallizioSon : Thomas RicheuxLumières : Andy Guignard Et Maintenant

Votre billet est ici

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

43.5

EUR43.5.

Votre billet est ici