Carmen THEATRE DE GRASSE, 28 novembre 2023, GRASSE.

Carmen THEATRE DE GRASSE. 28 novembre 2023, 20:00.

Théâtre de Grasse (3115750) présente ce spectacle Une formidable déclaration d’amour à l’héroïne de Bizet. Le metteur en scène suisse François Gremaud est passé maître dans l’art de la conférence-spectacle. Voilà quelques années, il a imaginé un Phèdre! sensationnel, petit bijou théâtral où se mêlaient l’oeuvre de Racine elle-même et le commentaire de l’oeuvre, tragique et comique, et où un seul et formidable acteur jouait à la fois tous les rôles et celui du prof. Un principe qu’il a ensuite décliné avec Giselle. autour du célèbre ballet romantique d’Adolphe Adam en compagnie de la danseuse Samantha van Wissen. Carmen. est le dernier volet de la trilogie qu’il consacre à trois grandes figures féminines tragiques: Phèdre (théâtre), Giselle (ballet) et Carmen (opéra). François Gremaud invite Rosemary Standley à interpréter –il faudrait dire ici àpartager– le chef-d’oeuvre lyrique de Bizet, accompagnée de cinq musiciennes. Comme la célèbre gitane, la chanteuse des groupes Moriarty et Birds on a Wire a une voix hantée par les émotions qu’elle sait provoquer. D’elle aussi on pourrait dire, comme de Carmen, «Libre elle est née, et libre elle mourra.»Informations pratiques : accès handicapés.N° de téléphone accès PMR : 04 93 40 53 00 François Gremaud François Gremaud

THEATRE DE GRASSE, 2 Avenue Maximin Isnard, 6130 GRASSE

