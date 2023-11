La Tendresse THEATRE DE GRASSE Catégories d’Évènement: 6130

Grasse La Tendresse THEATRE DE GRASSE, 23 novembre 2023, GRASSE. La Tendresse THEATRE DE GRASSE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-20 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. L’ARSENAL (L-R-21-1423/14375/14372) EN ACCORD AVEC LA COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS présente ce spectacle Les garcons de La Tendresse, ont souvent du se mentir à eux-memes pour appartenir au « groupe des hommes », pour correspondre à la « fabrique du masculin ». Pourtant, chacun à leur manière, ils ébranlent les assignations d’une identité d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres. En se demandant « comment être un mec bien aujourd’hui ? », ils font bouger les lignes d’une éducation reçue. Nous postulons avec eux que c’est sans doute dans l’acceptation de sa vulnérabilité, dans l’accès à ses sentiments, dans la revendication d’une égalité de faits entre les hommes et les femmes (plutôt qu’une complementarité de principes qui reste l’arme du patriarcat) que réside l’une des clefs de la réinvention de soi. Accès PMR : 02 32 40 70 40 Votre billet est ici THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130 30.0

EUR30.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 6130, Grasse Autres Lieu THEATRE DE GRASSE Adresse 2, Avenue Maximin Isnard Ville GRASSE Departement 6130 Lieu Ville THEATRE DE GRASSE latitude longitude 43.66004467616125;6.922532523411009

THEATRE DE GRASSE GRASSE 6130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grasse/