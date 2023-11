Maldonne THEATRE DE GRASSE, 19 novembre 2023, GRASSE.

Maldonne THEATRE DE GRASSE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

DanseMaldonneLeïla KaCréation 2023 Chorégraphie Leïla KaAvec Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Zoé Lakhnati, Jade Logmo Cinq femmes, cinq danseuses, cinq corps sonores interrogent la communauté féminine. Inspiration, expiration, puissance du souffle et du silence. Ces silhouettes hypnotiques virevoltent, tournoient, tombent et se répondent. La précision du geste est conçue pour changer nos perspectives, tordre les contraintes et les assignations dictées aux femmes. Maldonne comme la « Madone » ou la malchance d’être née en certains pays liberticides. Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours… Pour chacune, un détail jure. Les couches successives de vêtements sont autant d’histoires de vie constitutives des interprètes qu’elles délaissent peu à peu. Un ballet magnétique, viscéral et percutant sur une bande-son tour à tour classique et électro. Leila Ka

Votre billet est ici

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

30.2

EUR30.2.

