Grasse Culturissimo : Michel Vuillermoz lit Le Silence et la Colère Théâtre de Grasse, 6 juin 2023 20:00, Grasse. Ogre de be ton, affaire judiciaire, myste rieux professeur, la confession de l’inge nieur Destouches… et trois histoires d’amour : voici ce qui vous attend au cours d’une lecture riche en e motions. Mardi 6 juin, 20h00 1 Lecture : Michel Vuillermoz lit Le Silence et la Colère de Pierre Lemaître Un ogre de béton, une affaire judiciaire relancée, le mystérieux professeur Keller, la confession de l’ingénieur Destouches… et trois histoires d’amour : voici ce qui vous attend, entre autres, au cours d’une lecture qui s’annonce riche en émotions. En vingt ans, Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands personnages du répertoire du Français : Cyrano de Bergerac, Le Mariage de Figaro, Tartuffe… Très présent au cinéma, il a notamment tourné dans de nombreux films d’Albert Dupontel, comme Adieu les cons ou Au revoir là-haut, adaptation de l’œuvre éponyme de Pierre Lemaitre sacrée du Prix Goncourt en 2013.

Et c’est un nouveau roman de Pierre Lemaitre que Michel Vuillermoz a choisi de lire au public de Culturissimo. Il y poursuit la traversée des Trente Glorieuses entamée dans Le Grand Monde (Calmann-Lévy), au cœur cette fois de l’année 1952 qui marqua un tournant dans l’entrée de la France dans la modernité. Entre la disparition d’un village et les débuts de la société de consommation, de nombreuses aventures attendent encore la famille Pelletier. Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres. La lecture se déroulera le mardi 6 juin à 20 heures au Théâtre de Grasse, à Grasse.

Les places sont à retirer gratuitement à l'Espace Culturel E. Leclerc de Grasse et auprès du Théâtre de Grasse (informations au 04 93 40 53 00). Théâtre de Grasse 2 avenue maximin Isnard, Grasse 06130

