Grange de la Ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)-, le mardi 5 octobre à 20:30

par la Compagnie du Marque-page Dans un cimetière en bordure de chemin de fer, Babeth et Artémise, deux voisines de cercueil, devisent familièrement de leurs vies passées, de leurs petits tracas et des leurs angoisses métaphysiques. Les journées, rythmées par le passage des trains, pourraient être fort paisibles, si seulement un corbeau importun ne venait croasser au-dessus de leurs tombes. D’autant que son timbre rappelle à Babeth de troublants souvenirs…

8€, 5€ * Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:30:00 2021-10-05T21:50:00

