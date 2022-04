Grasse matinée de René de Obaldia : Farce tragique Agen, 21 avril 2022, Agen.

Grasse matinée de René de Obaldia : Farce tragique

2022-04-21 20:30:00 – 2022-04-30

Agen

Babeth et Artémise sont deux voisines… de cercueil !Elles sont là, plongées dans le monde d’après.

Elles se souviennent parfaitement du monde d’avant, celui des vivants. Ce monde-là, elles le perçoivent encore… des trains qui passent, les engrais qui sentent fort et un corbeau qui croasse.

Qu’attendent-elles ? Attendent-elles seulement quelque chose ? Et si rien n’allait arriver ? Et si, tout pouvait encore arriver ?…

De théories en expérimentations, nos deux héroïnes atypiques essaieront de percer à jour le Grand Mystère du Néant mais c’est l’Ode à la vie, à la joie et à la Beauté du monde qui risque de se révéler…

Œuvre magistrale de René de Obaldia, où tendresse, poésie et tragique se mêlent dans un décor sépulcral.

Théâtre du Jour

