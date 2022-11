6ème Festival des Solidarités Grasse 06130 Grasse Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

6ème Festival des Solidarités Grasse 06130 Grasse, 19 novembre 2022 10:00, Grasse
Entrée Gratuite hello@cidisol.org

Librairie solidaire Tombola Slam Dans le cadre du Festival des Solidarités Pays de Grasse 2022 nous organisons plusieurs activités:

Librairie Solidaire à contribution libre

Tombola solidaire avec les commenrçants de Grasse

Joute de slam animée par Mesko dans le cadre du programme SlamSol

Et si vous voulez en savoir plus sur nos activités ce sera une occasion de rencontrer nos bénévoles.

