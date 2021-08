Marignac-Lasclares Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares Haute-Garonne, Marignac-Lasclares Grass Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares Marignac-Lasclares Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Marignac-Lasclares

Grass Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares, 25 septembre 2021, Marignac-Lasclares. Grass

Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares, le samedi 25 septembre à 18:30

Grass est un documentaire muet réalisé en 1923 par l’équipe américaine qui tournera plus tard King Kong. Ce film que certains spécialistes considèrent comme aussi important que Nanook sur le plan ethnographique est un peu le fruit du hasard. Désoeuvré en attendant des autorisations pour le tournage d’un autre film, le réalisateur entend parler de la gigantesque migration d’une tribu, les Bakhtiaris que la sécheresse menace de mort. Haïdar le chef rassemble 50 000 hommes et 500 000 têtes de bétail pour tenter de rejoindre les verts pâturages de l’Iran voisin. Après une longue séquence de présentation où l’on découvre la vie et la culture de ce peuple méconnu, le film nous montre son incroyable périple à travers fleuves impétueux, montagnes abruptes et immensités enneigées des Monts Taurus. Le combat d’une nation pour la vie. Jean-Marc Parayre accompagne la projection d’une kyrielle d’instruments de musique parmi lesquels la nyckelharpa, la vielle à roue, le bouzouki,… ou encore la boudègue qui, mêlés aux sons d’éléments naturels (design sonore), créent une ambiance ethnique impressionniste. Tout public

Sur inscription et selon les restrictions sanitaires

Projection d’un documentaire ethnographique muet accompagné d’une ambiance sonore réalisée avec divers instruments Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares Le Village, 31430 Marignac-Lasclares Marignac-Lasclares Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:30:00 2021-09-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Marignac-Lasclares Autres Lieu Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares Adresse Le Village, 31430 Marignac-Lasclares Ville Marignac-Lasclares lieuville Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares Marignac-Lasclares