Grass – A Nation's Battle for Life de Merian Caldwell Cooper, Marguerite Harrison & Ernest Beaumont Schoedsack

Théâtre Municipal, le vendredi 3 juin à 18:00

**Ciné-concert** En route vers l’Inde en 1924, trois reporters américains (parmi lesquels les futurs réalisateurs de _King Kong_) rencontrent une tribu d’éleveurs nomades, les Bakhtiari. Leur caméra va accompagner hommes et bêtes dans leur spectaculaire migration vers de nouveaux pâturages. Grass est l’un des films ethnographiques les plus importants, aussi mythique que _Nanouk l’Esquimau_ de Robert Flaherty. En partenariat avec le CNC et LUX Scène nationale de Valence _Grass – A Nation’s Battle for Life_, Merian Caldwell Cooper, Marguerite Harrison & Ernest Beaumont Schoedsack, 1925 © CNC

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Théâtre Municipal 9 Rue Dénecourt, 77300 Fontainebleau

2022-06-03T18:00:00 2022-06-03T19:30:00

