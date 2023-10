BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. BALKANIK PROJECT Vendredi 24 novembre, 20h00 GRASLIN DE FOLIE Balkanik Project vous fait voyager dans une atmosphère de folie à travers les rythmes endiablés. Facebook

musique du monde balkan
GRASLIN DE FOLIE
1 rue Racine, 44000 Nantes
Nantes
Loire-Atlantique

