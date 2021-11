Nantes GRASLIN DE FOLIE Loire-Atlantique, Nantes BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE, 27 novembre 2021 20:30, Nantes. GRASLIN DE FOLIE.

Samedi 27 novembre, 20h30 BALKANIK PROJECT * Joyeuse jazz-manouche band nantaise qui réinvente le style tsigane traditionnel pour vous faire voyager à travers des rythmes endiablés. Leur philosophie ? « Don’t worry, be Gipsy ! » https://www.facebook.com/balkanikproject/ *

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

* GRASLIN DE FOLIE 1 rue Racine, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu GRASLIN DE FOLIE Adresse 1 rue Racine, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville GRASLIN DE FOLIE Nantes