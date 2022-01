Grappe de Cyrano annulée Le Buisson-de-Cadouin, 29 avril 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Grappe de Cyrano annulée Le Buisson-de-Cadouin

2022-04-29 – 2022-05-01

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

La célèbre course Enduro revient au Buisson de Cadouin pour la 33 ème édition. La grappe de Cyrano se déroulera les 29 avri, 30 avril et 1er mai. La grappe c’est tout simplement l’alliance de la moto verte, du tourisme, de la protection du patrimoine par sa découverte, de la

convivialité et de la gastronomie locale.

+33 5 53 58 34 90

Grappe cyrano

Le Buisson-de-Cadouin

