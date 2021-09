Lille FLOW Lille, Nord Graphomanies : Table Ronde FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Une table ronde est proposée pour approfondir le sujet de la graphomanie. Seront ainsi réunis, graffeurs, artistes, spécialistes des arts visuels et curieux. Ateliers proposés dans le cadre de l’exposition Graphomanies, écritures urbaines obsessionnelles en partenariat avec l’association Traffic et l’Espace le Carré Pour une journée 100% graphomanies, rendez-vous en suivant à 18h30 à l’Espace Le Carré : GRAND BOULEVARD (Performance) Aurélien Harmignies photographie les tags lillois depuis 1995. Né physiquement au 229, Avenue de la République, le “Grand Boulevard ». Forgé sensiblement par ce dernier, Aurélien Harmignies proposera une performance, un récit de mémoire, énumérant chacun des tags qui jalonnait ce musée à l’âge d’or du graffiti. Un instant de vie cyclique et statique. À la suite de cette performance, l’artiste dédicacera un ouvrage présenté en avant première qui évoque le Nord, la peinture, le ciel, la couleur.

Gratuit

Rencontre avec les écrivains urbains obsessionnels FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

