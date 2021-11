Graphomanies – Ecritures urbaines obsessionnelles Espace le Carré, 16 septembre 2021, Lille.

Graphomanies – Ecritures urbaines obsessionnelles

du jeudi 16 septembre au dimanche 14 novembre à Espace le Carré

Graphomanies est une exposition-enquête collective qui rassemble divers supports documentaires autour des liens entre les pratiques d’inscription dans l’espace public et la microhistoire des territoires urbains. Le groupe informel l’Amicale du Hibou-spectateur mobilise des témoins sur la question du graffiti abordé comme un art vernaculaire. Artistes, non-artistes, amateurs et chercheurs procèdent à la collecte, par le biais d’enquêtes sensibles, des textes, ornements dans la ville et à la transmission des récits d’expériences, de pratiques et de vies. Commissariat: Jiem L’Hostis et Mathieu Tremblin Avec Futfut & Craky, Myles Hunter, Mary Limonade, Jiem L’Hostis, Dimša Lovpar, Le Cataclaste, Mickaël Massard & Ishem Rouiaï, Cynthia Montier, Paatrice, Alexander Raczka et les Frères Ripoulain (David Renault & Mathieu Tremblin). ////////////////////////////////////////// Du 17 septembre au 14 novembre 2021 Du mercredi au samedi : 14h – 19h Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h ++ Autour de l’exposition > Vernissage le jeudi 16 septembre à 19h. > Journée Européennes du Patrimoine 2021: A partir de l’Espace Le Carré, explorations urbaines à la recherche des graffitis et autres traces d’expressions créatives urbaines avec le graffiti artiste Aurélien Harmignies, les 18 et 19 septembre à 16h. > Performance “Grand Boulevard” d’Aurélien Harmignies le 9 octobre à 18h30 > Rencontre avec les commissaires – date à venir > Atelier parents-enfants – date à venir … et bien plus encore, restez connectés! ++ Renseignements et réservations [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr) ou 03 62 26 08 30 Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous. Suivez toute l’actualité de l’exposition : Facebook et Instagram : Espace Le Carré elc.lille.fr ///////////////////////// L’accès à l’Espace Le Carré nécessite la présentation d’un passe sanitaire. Des modalités d’accueil sont mises en place pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs. À l’intérieur de l’Espace Le Carré, le port du masque est obligatoire.

Entrée Libre

L’Espace Le Carré propose cet automne « Graphomanies – Ecritures urbaines obsessionnelles », en collaboration avec l’Association Traffic.

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



