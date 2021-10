Lille Espace le Carré Lille, Nord Graphomanies – Atelier Parent-Enfant Espace le Carré Lille Catégories d’évènement: Lille

Création d’un fanzine ! Venez composer à 4 mains votre propre édition de “Graphomanies, écritures urbaines obsessionnelles”! À partir des enquêtes que vous pouvez retrouver dans l’exposition, réalisez votre édition des graphomanes les plus marquants. Collage, assemblage, mise en page, dessin, illustration, tampon… vous repartirez avec une édition unique et souvenir de l’exposition. /// Mercredi 3 novembre A 14h00 et 16h30 Durée : 1h30 Gratuit sur réservation: [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr) Atelier proposé par Asso Traffic /// Espace Le Carré 30 rue des Archives, Lille [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr) 03 62 26 08 30 /// Suivez toute l’actualité de l’exposition : elc.lille.fr Facebook et Instagram: Espace Le Carré

Dans le cadre de l’exposition “Graphomanies – Ecritures urbaines obsessionnelles” à l’Espace Le Carré, venez réaliser à 4 mains votre propre fanzine ! Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

