Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud GRAPHITIK, festival des arts graphiques Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Aubin-le-Cloud

GRAPHITIK, festival des arts graphiques Saint-Aubin-le-Cloud, 15 octobre 2021, Saint-Aubin-le-Cloud. GRAPHITIK, festival des arts graphiques 2021-10-15 – 2021-10-15 Rue de l’Hotel de Ville Maison pour Tous

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud EUR 5 Pour cette deuxième édition les artistes invités proposent des ateliers de découverte, de technique et d’expression artistique autour de « Nature : Répétition ! ». Le festival est accessible à tous (à partir de 6 ans). Vendredi : Aquarelle, encre de chine et Bambou avec Laurent Protteau

Inscription (indispensable) et renseignements auprès de Cécile : MPT St Aubin : 05 49 63 16 18 ou mptstaubin@wanadoo.fr Pour cette deuxième édition les artistes invités proposent des ateliers de découverte, de technique et d’expression artistique autour de « Nature : Répétition ! ». Le festival est accessible à tous (à partir de 6 ans). Vendredi : Aquarelle, encre de chine et Bambou avec Laurent Protteau

Inscription (indispensable) et renseignements auprès de Cécile : MPT St Aubin : 05 49 63 16 18 ou mptstaubin@wanadoo.fr +33 5 49 63 16 18 Pour cette deuxième édition les artistes invités proposent des ateliers de découverte, de technique et d’expression artistique autour de « Nature : Répétition ! ». Le festival est accessible à tous (à partir de 6 ans). Vendredi : Aquarelle, encre de chine et Bambou avec Laurent Protteau

Inscription (indispensable) et renseignements auprès de Cécile : MPT St Aubin : 05 49 63 16 18 ou mptstaubin@wanadoo.fr MPT Saint-Aubin dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud Autres Lieu Saint-Aubin-le-Cloud Adresse Rue de l'Hotel de Ville Maison pour Tous Ville Saint-Aubin-le-Cloud lieuville 46.64947#-0.35366