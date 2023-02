Visite de l’atelier et démonstration de tournage Graphiste en Terre Vern-sur-Seiche Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Visite de l’atelier et démonstration de tournage Graphiste en Terre, 29 mars 2023, Vern-sur-Seiche. Visite de l’atelier et démonstration de tournage 29 mars – 2 avril Graphiste en Terre Découverte de mon atelier et de mon métier de céramiste, processus de fabrication et démonstration de tournage d’une pièce. Graphiste en Terre 40 rue de la planche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne Artisane céramiste sur tour, en Bretagne, aux portes de Rennes, je travaille le grès et la porcelaine dans une approche éco-responsable. Principalement tournée vers la vaisselle à vivre ensoleillée, celle de tous les jours et des tables conviviales. Je crée également des luminaires en porcelaine, pièces colorées et design, sur mesure et uniques. Programmation Je vous accueille et vous fais visiter mon atelier de céramique. Je vous explique tout le processus de fabrication d’une pièce, vous montre les différentes terres que j’utilise pour créer ma vaisselle ainsi que mes luminaires.

Je vous montre également comment est tournée une pièce dans mon atelier et son parcours jusqu’à la pièce finale.

Je ferai toute au long de la journée des démonstrations de tournage.

Vous aurez également l’opportunité de voir et acheter des pièces directement sur place. Dates et horaires Mercredi 29 et Vendredi 31 : 10h > 16h

Samedi 1er et dimanche 2 : 10h > 18h Pause déjeuner d’1h, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez venir sur ce créneau.

Achat possible sur place. CB acceptée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 graphiste en terre

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

