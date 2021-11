Graphéïne 2021 BBB centre d’art, 6 novembre 2021, Toulouse.

Graphéïne 2021

du samedi 6 novembre au mercredi 29 décembre à BBB centre d’art

### Festival des arts graphiques du réseau Pinkpong Jusqu’à la fin de l’année 2021, le festival Graphéïne vous offre un ensemble d’expositions et d’événements dans une multitude de lieux d’art contemporain de la métropole toulousaine. Top départ des festivités à la Maison Salvan à Labège le samedi 6 novembre avec le lancement officiel du festival ! Autour du graphisme, de l’édition, de l’art et du design, Graphéïne révèle la vitalité du dessin contemporain. Les expositions réunies sous l’égide de cette 11ème édition manifestent encore et toujours le désir d’explorer la porosité entre les différents médias, mais également d’interroger la transversalité du dessin, de la peinture à l’espace du livre, de l’expression graphique pure aux différentes techniques de l’estampe et de l’art imprimé. À la source de cet événement, un solide réseau de partenaires qui œuvre ensemble pour faire découvrir au public le plus large la scène artistique toulousaine émergente et des œuvres d’artistes internationaux. Investissant une grande diversité de lieux, galeries, musées, écoles ou centres d’art, **18 structures culturelles membres du réseau PinkPong** vous accueillent aux quatre coins de la ville jusqu’aux communes voisines de Toulouse. La toute nouvelle [carte](https://www.pinkpong.fr/carte) créée par le graphiste Thomas Deudé vous permettra de vous repérer et de visualiser toutes les structures du réseau PinkPong réparties sur le territoire métropolitain. Une série de rencontres, de conférences et de médiations accompagne cette programmation artistique riche et multiple. Les Parcours en bus gratuits font leur grand retour, vous permettant de circuler facilement de lieu en lieu, à la découverte des œuvres et des artistes. Après une crise qui a profondément affecté le domaine culturel, les acteurs.trices du réseau PinkPong sont particulièrement heureux.ses en cette fin d’année d’ouvrir grand leurs portes au regard et au partage du sensible. ### Plus d’infos [Site du réseau PinkPong](https://www.pinkpong.fr/grapheine) ![]() ### Infos pratiques Du 6 novembre au 29 décembre 2021

Culture

BBB centre d’art 96 Rue Michel Ange, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-08T00:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-15T00:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T23:59:00;2021-12-01T00:00:00 2021-12-01T23:59:00;2021-12-02T00:00:00 2021-12-02T23:59:00;2021-12-03T00:00:00 2021-12-03T23:59:00;2021-12-04T00:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T23:59:00;2021-12-06T00:00:00 2021-12-06T23:59:00;2021-12-07T00:00:00 2021-12-07T23:59:00;2021-12-08T00:00:00 2021-12-08T23:59:00;2021-12-09T00:00:00 2021-12-09T23:59:00;2021-12-10T00:00:00 2021-12-10T23:59:00;2021-12-11T00:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-12T00:00:00 2021-12-12T23:59:00;2021-12-13T00:00:00 2021-12-13T23:59:00;2021-12-14T00:00:00 2021-12-14T23:59:00;2021-12-15T00:00:00 2021-12-15T23:59:00;2021-12-16T00:00:00 2021-12-16T23:59:00;2021-12-17T00:00:00 2021-12-17T23:59:00;2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T23:59:00;2021-12-19T00:00:00 2021-12-19T23:59:00;2021-12-20T00:00:00 2021-12-20T23:59:00;2021-12-21T00:00:00 2021-12-21T23:59:00;2021-12-22T00:00:00 2021-12-22T23:59:00;2021-12-23T00:00:00 2021-12-23T23:59:00;2021-12-24T00:00:00 2021-12-24T23:59:00;2021-12-25T00:00:00 2021-12-25T23:59:00;2021-12-26T00:00:00 2021-12-26T23:59:00;2021-12-27T00:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T00:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T23:59:00