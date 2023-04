Nuit des musées – Fête Médiévale Place de la mairie, 13 mai 2023, Granzay-Gript.

A l’occasion de la nuit des musées, le musée numérique micro-Folie de Granzay-Gript organise une fête médiévale sur le thème d’Aliénor d’Aquitaine le 13 mai de 19h à minuit. Rendez-vous sur la place de la mairie de Granzay-Gript.

Au programme : des stands animés par l’association Traditions médiévales (armes, instruments de musique, boissons), un spectacle de jonglerie de feu, un espace de restauration et un jeu grandeur nature de « Qui est-ce ? » sur Aliénor d’Aquitaine et ses proches.

Il sera possible de se restaurer sur place.

Source : Micro-Folie de Granzay-Gript.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 00:00:00. .

Place de la mairie

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the night of the museums, the digital museum micro-Folie of Granzay-Gript organizes a medieval party on the theme of Eleanor of Aquitaine on May 13 from 7 pm to midnight. Meet on the square of the town hall of Granzay-Gript.

On the program: stalls animated by the association Traditions médiévales (weapons, musical instruments, drinks), a fire juggling show, a catering area and a life-size game of « Who is it? » about Eleanor of Aquitaine and her relatives.

It will be possible to eat on site.

Source : Micro-Folie de Granzay-Gript

Con motivo de la noche de los museos, el museo digital micro-Folie de Granzay-Gript organiza una fiesta medieval sobre el tema de Leonor de Aquitania el 13 de mayo de 19:00 a 24:00 horas. Cita en la plaza del ayuntamiento de Granzay-Gript.

En el programa: puestos de la asociación Traditions médiévales (armas, instrumentos musicales, bebidas), un espectáculo de malabares con fuego, un espacio de restauración y un juego a tamaño real de « ¿Quién es? » sobre Leonor de Aquitania y sus parientes.

Será posible comer in situ.

Fuente: Micro-Folie de Granzay-Gript

Anlässlich der Nacht der Museen veranstaltet das digitale Museum micro-Folie in Granzay-Gript am 13. Mai von 19 Uhr bis Mitternacht ein mittelalterliches Fest zum Thema Eleonore von Aquitanien. Treffpunkt ist der Rathausplatz von Granzay-Gript.

Auf dem Programm stehen: vom Verein Traditions médiévales betreute Stände (Waffen, Musikinstrumente, Getränke), eine Feuerjonglage-Show, ein Essbereich und ein lebensgroßes « Wer ist es? »-Spiel über Eleonore von Aquitanien und ihre Verwandten.

Es wird möglich sein, vor Ort etwas zu essen und zu trinken.

Quelle: Micro-Folie von Granzay-Gript

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Niort Marais Poitevin