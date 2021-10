Granville Salle Bazeilles, Granville Granville, Manche Après-midi littéraire avec Mathias Enard et Olivier Rolin Salle Bazeilles, Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Après-midi littéraire avec Mathias Enard et Olivier Rolin Salle Bazeilles, Granville, 6 novembre 2021 17:00, Granville. Samedi 6 novembre, 17h00 Sur place L’accès sera libre (avec masque et passe sanitaire) dans la limite des places disponibles. Il est fortement conseillé de réserver à l’adresse victorhugoandco@gmail.com. victorhugoandco@gmail.com Rencontre sur le thème de la « fabrique de l’écriture » avec les écrivains Mathias Enard et Olivier Rolin le samedi 6 novembre 2021 à la salle Bazeilles, à Granville Notre première rencontre sur le thème de la « fabrique de l’écriture » aura lieu le samedi 6 novembre 2021 à la salle Bazeilles, dans la Haute Ville, de 17:00 à 19:00. Elle réunira MATHIAS ENARD (prix Goncourt 2015) et OLIVIER ROLIN (prix Femina 1994, Grand prix de littérature Paul-Morand 2010). Elle sera suivie d’une séance de signatures. Comment naissent les romans ? Comment travaillent les écrivains ? Que se passe-t-il dans leur atelier ? Questions auxquelles des romanciers viendront répondre régulièrement dans cette nouvelle série des Rencontres Victor Hugo & Co, à Granville. Salle Bazeilles, Granville Haute ville, Granville 50400 Granville Manche samedi 6 novembre – 17h00 à 19h30

