Manche . Cours particuliers tango Argentin – 1 ou 2 couples.

La professeure s’adapte à chacun(e) en fonction de sa demande et de ce qu’elle observe sur le moment. Professeure diplômée d’Etat en danse. Fondamentaux -posture -séquences – précision- construction musicale … répondre, orienter vers ce qui semble judicieux au stade où vous en êtes de votre danse.

En salle ou à domicile. nathalieclouet@free.fr +33 6 85 46 87 55 https://unriendetango.jimdofree.com/nathalie-clouet/ Granville

