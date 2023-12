Carnaval de Granville Granville, 9 février 2024 07:00, Granville.

Granville,Manche

La 150e édition du Carnaval de Granville se tiendra du 9 au 13 février 2024 !

Retrouver le programme et les infos pratiques sur www.carnaval-de-granville.fr.

Vendredi 2024-02-09 fin : 2024-02-13 . .

Granville 50400 Manche Normandie



The 150th Granville Carnival will be held from February 9 to 13, 2024!

Find the program and practical information on www.carnaval-de-granville.fr

El 150º Carnaval de Granville se celebrará del 9 al 13 de febrero de 2024

Consulte el programa y la información práctica en www.carnaval-de-granville.fr

Die 150. Ausgabe des Karnevals von Granville findet vom 9. bis 13. Februar 2024 statt!

Finden Sie das Programm und praktische Informationen auf www.carnaval-de-granville.fr

