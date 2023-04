Marché à la Brocante de Granville Granville Catégories d’Évènement: Granville

Manche

Marché à la Brocante de Granville, 17 décembre 2023, Granville . Granville ,Manche , Marché à la Brocante de Granville Cours Jonville Granville Manche

2023-12-17 08:00:00 08:00:00 – 2023-12-17 16:30:00 16:30:00 Granville

Manche . Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville (50).

Cours Jonville : avant-dernier dimanche de chaque mois.

Entrée gratuite. 40 exposants professionnels. 8h00 – 18h00.

Organisation ABA : 07 71 66 17 13. Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville (50).

Cours Jonville : avant-dernier dimanche de chaque mois.

Entrée gratuite. 40 exposants professionnels. 8h00 – 18h00.

Organisation ABA : 07 71 66 17 13. +33 7 71 66 17 13 Granville

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Cours Jonville Granville Manche Ville Granville Departement Manche Tarif Lieu Ville Granville

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville /

Marché à la Brocante de Granville 2023-12-17 was last modified: by Marché à la Brocante de Granville Granville 17 décembre 2023 Cours Jonville Granville Manche Granville manche

Granville Manche