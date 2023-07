Festival Ferme en folie Granville, 24 octobre 2023, Granville.

Granville,Manche

Un festival jeune public, écocitoyen, intergénérationnel, pendant les vacances de Toussaint

Du mardi 24 au samedi 31 octobre 2023, le festival La Ferme en Folie propose aux enfants, de 2 à 14 ans, 180 rendez-vous sur 15 communes de la Destination Granville Terre et Mer. A cette occasion, 35 partenaires, engagés dans le développement durable, ouvrent leur porte aux festivaliers curieux de partager.

Pour cette 8e édition, le festival renoue avec ses origines en donnant la part belle à la nature et aux animaux. Le bien-être sera au cœur de beaucoup d’ateliers pour offrir une parenthèse après la période de rentrée chargée pour les enfants et les parents. Place aussi à la créativité, l’occasion de se découvrir de nouvelles passions, et peut-être même de trouver sa vocation ! Et un festival n’existe pas sur la Destination sans les moments festifs, donc ils seront nombreux sur les 12 jours d’animations.

Ouverture des inscriptions : mercredi 11 octobre à 12h

Mardi 31 octobre : Bal de clôture costumé animé par Deny Lefrançois, viens fêter Halloween, et n’oublie pas de te costumer, en partenariat avec le Service Culturel de la Haye Pesnel.

Heure : 15h30 à 17h

Tarif : gratuit pour tous sur réservation : www.fermeenfolie.fr/

Lieu : Salle des fêtes de la Haye Pesnel, 7B Av. Ernest Corbin

17h – 18h – Goûter 100% Granville Terre et Mer, proposé par la sacré Quiche ( traiteur Bréhal) , offert à tous les festivaliers participants au bal..

Granville 50400 Manche Normandie



An eco-citizen, intergenerational festival for young audiences during the All Saints’ vacation period

From Tuesday, October 24 to Saturday, October 31, 2023, the La Ferme en Folie festival offers children aged 2 to 14 180 events in 15 communes of Destination Granville Terre et Mer. On this occasion, 35 partners committed to sustainable development will open their doors to festival-goers curious to share their experiences.

For this 8th edition, the festival is going back to its origins by giving pride of place to nature and animals. Well-being will be at the heart of many of the workshops, offering an interlude after the busy back-to-school period for children and parents alike. There will also be plenty of room for creativity, an opportunity to discover new passions, and maybe even find your vocation! And there’s no such thing as a Destination festival without festive moments, so there’ll be plenty of them over the 12 days of entertainment.

Registration opens: Wednesday, October 11 at 12 noon

Tuesday, October 31: Closing Costume Ball hosted by Deny Lefrançois, come and celebrate Halloween, and don?t forget to dress up, in partnership with the Service Culturel de la Haye Pesnel.

Time: 3.30 pm to 5 pm

Price: free for all on reservation: www.fermeenfolie.fr/

Location: Salle des fêtes de la Haye Pesnel, 7B Av. Ernest Corbin

17h ? 6pm – A 100% Granville Terre et Mer snack, provided by sacré Quiche (Bréhal caterer), offered to all festival-goers taking part in the ball.

Un festival ecociudadano e intergeneracional para el público joven durante las vacaciones de otoño

Del martes 24 al sábado 31 de octubre de 2023, el festival La Ferme en Folie propone a los niños de 2 a 14 años 180 eventos en 15 ciudades y pueblos de la zona Destination Granville Terre et Mer. Para la ocasión, 35 socios comprometidos con el desarrollo sostenible abrirán sus puertas a los festivaleros deseosos de compartir sus experiencias.

En esta 8ª edición, el festival vuelve a sus raíces dando protagonismo a la naturaleza y los animales. El bienestar será el tema central de muchos de los talleres, que ofrecerán un respiro a niños y padres en la ajetreada vuelta al cole. También habrá mucho espacio para la creatividad, la oportunidad de descubrir nuevas pasiones, ¡e incluso de encontrar tu vocación! Y no hay festival en el Destino sin momentos festivos, así que no faltarán durante los 12 días de diversión.

Apertura de inscripciones: miércoles 11 de octubre a las 12.00 horas

Martes 31 de octubre: Baile de disfraces de clausura a cargo de Deny Lefrançois, venga a celebrar Halloween y no olvide disfrazarse, en colaboración con el Service Culturel de la Haye Pesnel.

Hora: de 15:30 a 17:00

Precio: gratuito para todos con reserva: www.fermeenfolie.fr/

Lugar: Salle des fêtes de la Haye Pesnel, 7B Av. Ernest Corbin

17h ? 18h – Merienda 100% Granville Terre et Mer, a cargo de Sacré Quiche (empresa de catering de Bréhal), ofrecida a todos los festeros que participen en el baile.

Ein Festival für junges Publikum, umweltbewusst, generationenübergreifend, während der Allerheiligenferien

Von Dienstag, den 24. bis Samstag, den 31. Oktober 2023 bietet das Festival La Ferme en Folie Kindern von 2 bis 14 Jahren 180 Termine in 15 Gemeinden der Destination Granville Terre et Mer. Bei dieser Gelegenheit öffnen 35 Partner, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, ihre Türen für neugierige Festivalbesucher, die gerne teilen möchten.

Ausgabe knüpft das Festival an seine Ursprünge an, indem es die Natur und die Tiere in den Mittelpunkt stellt. In vielen Workshops wird das Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen, um Kindern und Eltern eine Auszeit nach dem anstrengenden Schulanfang zu bieten. Auch der Kreativität wird Raum gegeben, um neue Leidenschaften zu entdecken und vielleicht sogar seine Berufung zu finden! Und ein Festival ist kein Festival ohne festliche Momente, die während der 12 Tage zahlreich sein werden.

Eröffnung der Anmeldung: Mittwoch, 11. Oktober, 12 Uhr

Dienstag, 31. Oktober: Kostümierter Abschlussball unter der Leitung von Deny Lefrançois, feiere Halloween und vergiss nicht, dich zu kostümieren, in Zusammenarbeit mit dem Kulturdienst von La Haye Pesnel.

Uhrzeit: 15:30 bis 17:00 Uhr

Preis: kostenlos für alle mit Reservierung: www.fermeenfolie.fr/

Ort: Festsaal von La Haye Pesnel, 7B Av. Ernest Corbin

17h ? 18h – Goûter 100% Granville Terre et Mer, angeboten von la sacré Quiche ( Caterer Bréhal) , kostenlos für alle Festivalbesucher, die am Ball teilnehmen.

