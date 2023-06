Festival des Voiles de Travail Granville, 23 août 2023, Granville.

Granville,Manche

Du 23 au 27 août, retrouvez le Festival des Voiles de Travail, rendez-vous estival incontournable de Granville Terre & Mer, sur le port de pêche de la cité corsaire. La Communauté de communes vous invite à découvrir et redécouvrir toute la richesse de notre patrimoine maritime. A l’honneur cette année : le Marité, dernier terre-neuvier français encore en navigation, qui fêtera ses 100 ans!

TOUTES VOILES DEHORS

Embarquez sur les vieux gréements qui font la fierté de notre territoire ! Vivez une expérience maritime inoubliable à bord du Marité et de la Granvillaise.

Laissez-vous transporter dans l’univers de la navigation du XVIIIe siècle sur le Shtandart, superbe réplique d’une frégate de la Mer Baltique qui accostera de nouveau à Granville.

Visites à quai, baptêmes dans le bassin à flot ou sorties en mer … , votre « pied marin »aura le choix.

LE VILLAGE DES VOILES DE TRAVAIL

Découvrez le quotidien de la Grande Pêche avec le Musée d’art et d’histoire de Granville. Glissez-vous dans les sabots-bottes des terre-neuvas ou apprenez à mesurer une morue à l’aide d’une toise d’époque… Traversez le siècle dernier grâce aux photos issues de l’exceptionnel fonds Anita Conti, première femme océanographe française.

Animations et démonstrations d’anciens métiers rythmeront également vos journées.

CINEMA DE PLEIN AIR ET SPECTACLES

Chaque jour, des documentaires, courts et longs-métrages pour petits et grands seront projetés gratuitement sur écran géant, parfois même sur les voiles du Marité !

Les derniers témoins de l’epopée morutière seront à découvrir dans le poignant « Mémoires de brume 2 » d’Alain-Michel Blanc.

Et ne manquez pas la conférence «tragico-pédago-humoristique» sur la disparition de la morue par le truculent Chevalier des Arts et des Lettres Frederic Ferrer !

LE REPAIRE DES MOUSSAILLONS

A bord du bateau-pirate l’Ascalie, les plus jeunes pousseront l’aventure avec un spectacle inédit cette année: «Borgnefesse, flibustier des cœurs».

Ils pourront aussi grimper en haut du mât d’Accrovoile ou piloter leur petit navire sur le Mini-Bac.

LE VILLAGE DES COMMERÇANTS

L’esprit maritime flottera sur les stands artistes et marchands, qui proposeront leurs créations et de nombreux objets. Les Frères de la Côte présenteront leurs marchandises transportées à la voile depuis les Amériques : rhum, cacao, café, vin, huile d’olive…

LA CAMBUSE ET LE BISTROT DU MARIN

Le festival est aussi un temps privilégié pour déguster des produits de la mer 100 % frais et locaux. Friture de lançons, fruits de mer et recettes typiques feront naviguer vos papilles, dans une ambiance familiale et festive, dont les nombreux bénévoles ont le secret..

Vendredi 2023-08-23 10:00:00 fin : 2023-08-27 23:00:00. .

Granville 50400 Manche Normandie



From August 23 to 27, the Festival des Voiles de Travail, Granville Terre & Mer’s not-to-be-missed summer event, takes place in the fishing port of the corsair town. The Communauté de communes invites you to discover and rediscover the richness of our maritime heritage. In the spotlight this year: the Marité, the last French terre-neuvier still at sea, celebrating her 100th birthday!

UNDER FULL SAIL

Come aboard the old rigs that are the pride of our region! Enjoy an unforgettable maritime experience aboard the Marité and the Granvillaise.

Let yourself be transported to the world of 18th-century navigation on the Shtandart, a superb replica of a Baltic Sea frigate that will be docking again in Granville.

Dockside visits, baptisms in the wet dock or out at sea … the choice is yours.

THE WORKING SAIL VILLAGE

Discover the daily life of the Grande Pêche with the Musée d’art et d’histoire de Granville. Slip into the clogs of the terre-neuvas or learn how to measure a cod using a period measuring tape… Cross the last century with photos from the exceptional Anita Conti collection, France’s first female oceanographer.

Animations and demonstrations of old trades will also punctuate your days.

OPEN-AIR CINEMA AND SHOWS

Every day, documentaries, shorts and feature films for young and old will be shown free of charge on giant screens, sometimes even on the sails of the Marité!

The last witnesses to the cod epic will be revealed in Alain-Michel Blanc’s poignant « Mémoires de brume 2 ».

And don’t miss the « tragic-pedago-humorous » lecture on the disappearance of the cod by the truculent Chevalier des Arts et des Lettres Frederic Ferrer!

LE REPAIRE DES MOUSSAILLONS

Aboard the pirate ship l’Ascalie, the youngest visitors will be treated to a new show this year: « Borgnefesse, flibustier des c?urs ».

They can also climb the Accrovoile mast or pilot their own little ship on the Mini-Bac.

THE MERCHANTS’ VILLAGE

The spirit of the sea will float through the artists’ and merchants’ stands, offering their creations and a wide range of objects. Les Frères de la Côte will be showcasing their goods transported by sail from the Americas: rum, cocoa, coffee, wine, olive oil…

LA CAMBUSE AND LE BISTROT DU MARIN

The festival is also a great time to sample 100% fresh, local seafood. Sandeel frying, seafood and typical recipes are sure to tantalize your taste buds, in a festive family atmosphere that our many volunteers know all about.

Del 23 al 27 de agosto, el Festival des Voiles de Travail, cita ineludible del verano en Granville Terre & Mer, se celebra en el puerto pesquero de la ciudad corsaria. La Communauté de communes le invita a descubrir y redescubrir la riqueza de nuestro patrimonio marítimo. En el punto de mira de este año: el Marité, el último terre-neuvier francés que sigue navegando y que celebrará su centenario

A TODA VELA

Suba a bordo de los antiguos veleros que son el orgullo de nuestra región Disfrute de una experiencia marítima inolvidable a bordo del Marité y el Granvillaise.

Déjese transportar al mundo de la navegación del siglo XVIII a bordo del Shtandart, magnífica réplica de una fragata del mar Báltico que atracará de nuevo en Granville.

Visitas al muelle, bautizos en la dársena o salidas al mar… usted elige.

EL PUEBLO DE LAS VELAS

Descubra la vida cotidiana de la Grande Pêche con el Musée d’art et d’histoire de Granville. Cálcese los zuecos de las terre-neuvas o aprenda a medir un bacalao con una cinta métrica de época… Viaje a través del siglo pasado con las fotos de la excepcional colección de Anita Conti, la primera mujer oceanógrafa de Francia.

Animaciones y demostraciones de antiguos oficios puntuarán también sus jornadas.

CINE AL AIRE LIBRE Y ESPECTÁCULOS

Todos los días se proyectarán gratuitamente documentales, cortometrajes y largometrajes para grandes y pequeños en pantallas gigantes, ¡a veces incluso en las velas del Marité!

Los últimos testigos de la epopeya del bacalao serán revelados en la conmovedora « Mémoires de brume 2 », de Alain-Michel Blanc.

Y no se pierda la conferencia « trágico-pedagógico-humorística » sobre la desaparición del bacalao a cargo del truculento Caballero de las Artes y las Letras Frederic Ferrer

LA GUARIDA DEL MARINERO

A bordo del barco pirata l’Ascalie, los más pequeños disfrutarán este año de un nuevo espectáculo: « Borgnefesse, flibustier des cœurs ».

También podrán subir al mástil del Accrovoile o pilotar su propio barquito en el Mini-Bac.

EL PUEBLO DE LOS COMERCIANTES

El espíritu marinero estará presente en los puestos de artistas y comerciantes, que venderán sus creaciones y otros artículos. Los Frères de la Côte expondrán sus productos transportados a vela desde América: ron, cacao, café, vino, aceite de oliva…

LA CAMBUSE Y LE BISTROT DU MARIN

El festival es también un buen momento para degustar el marisco 100% fresco de la región. Arenques fritos, mariscos y recetas típicas harán las delicias de su paladar, en un ambiente festivo y familiar que los numerosos voluntarios conocen bien.

Vom 23. bis 27. August findet im Fischereihafen der Korsarenstadt das Festival des Voiles de Travail statt, ein unumgängliches Sommertreffen von Granville Terre & Mer. Der Gemeindeverband lädt Sie ein, den ganzen Reichtum unseres maritimen Erbes zu entdecken und wiederzuentdecken. Dieses Jahr wird die Marité, der letzte französische Neufundländer, der noch auf See ist, geehrt und feiert ihren 100

MIT VOLLEN SEGELN

Kommen Sie an Bord der alten Takelagen, die der Stolz unserer Region sind! Erleben Sie eine unvergessliche maritime Erfahrung an Bord der Marité und der Granvillaise.

Lassen Sie sich auf der Shtandart, einem wunderschönen Nachbau einer Ostseefregatte, die wieder in Granville anlegen wird, in die Welt der Seefahrt des 18.

Besuche am Kai, Taufen im Wasserbecken oder Ausfahrten auf See … sie haben die Wahl.

DAS DORF DER ARBEITSSEGEL

Entdecken Sie mit dem Kunst- und Geschichtsmuseum von Granville den Alltag der Hochseefischerei. Schlüpfen Sie in die Stiefelschuhe der Neufundländer oder lernen Sie, wie man einen Kabeljau mithilfe eines historischen Maßstabs misst… Machen Sie eine Reise durch das letzte Jahrhundert mit Fotos aus dem außergewöhnlichen Fundus von Anita Conti, der ersten französischen Ozeanografin.

Animationen und Vorführungen alter Handwerke sorgen für einen abwechslungsreichen Tag.

FREILUFTKINO UND AUFFÜHRUNGEN

Jeden Tag werden Dokumentar-, Kurz- und Spielfilme für Groß und Klein kostenlos auf Großleinwand gezeigt, manchmal sogar auf den Segeln der Marité!

Die letzten Zeugen des Kabeljau-Epos werden in dem ergreifenden Film « Mémoires de brume 2 » von Alain-Michel Blanc zu sehen sein.

Und verpassen Sie nicht den « tragisch-pedago-humoristischen » Vortrag über das Verschwinden des Kabeljaus von dem truculent Chevalier des Arts et des Lettres Frederic Ferrer!

DAS VERSTECK DER MUSKETIERE

An Bord des Piratenschiffs L’Ascalie können die Jüngsten mit einer in diesem Jahr neuartigen Show Abenteuer erleben: « Borgnefesse, flibustier des c?urs » (Borgnefesse, Freibeuter der Herzen).

Sie können auch auf den Mast des Accrovoile klettern oder ihr eigenes kleines Schiff auf dem Mini-Bac steuern.

DAS DORF DER HÄNDLER

Der Geist der Seefahrt weht über den Ständen der Künstler und Händler, die ihre Kreationen und zahlreiche Gegenstände anbieten. Die Brüder der Küste werden ihre Waren präsentieren, die mit dem Segel aus Amerika transportiert wurden: Rum, Kakao, Kaffee, Wein, Olivenöl…

LA CAMBUSE UND DAS BISTRO DES SEEMANNS

Das Festival ist auch eine gute Zeit, um 100 % frische und lokale Meeresprodukte zu probieren. Frittierte Sandaale, Meeresfrüchte und typische Rezepte werden Ihre Geschmacksknospen in einer familiären und festlichen Atmosphäre, für die die zahlreichen Freiwilligen ein Geheimnis haben, auf die Reise schicken.

