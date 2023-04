Tour du Roc à la nage Plat Gousset, 15 juillet 2023, Granville.

Chaque année, des nageuses et nageurs de l’extrême se lancent dans une épreuve sportive spectaculaire : Le Tour du Roc à la Nage ! C’est à la fois un évènement sportif, festif et convivial qui prend place chaque mois de juillet à Granville.

Le tour du Roc est une compétition de nage en eau libre dans la Manche à Granville qui se déroule sur un weekend. EIle réunit durant deux jours les meilleurs nageurs de France et de l’étranger et un public toujours plus nombreux.

Durant cette manifestation, le public est à l’honneur et peut suivre les nageurs du début à la fin, en longeant la falaise sur la pointe du Roc et la Haute-Ville, pour une arrivée sur la plage du Plat-Gousset. Des animations sont prévues : tombola, musique, jeux et suivi de la course par un speaker leur permettre de vivre au mieux l’évènement ; et des stands proposent multiples produits incontournables pour satisfaire les envies des petits et des plus grands..

Samedi 2023-07-15 à ; fin : 2023-07-16 . .

Plat Gousset

Granville 50400 Manche Normandie



Every year, extreme swimmers launch themselves into a spectacular sporting event: the Tour du Roc à la Nage! It is at the same time a sporting, festive and convivial event which takes place every July in Granville

The Tour du Roc is an open water swimming competition in the Manche in Granville that takes place over a weekend. It gathers during two days the best swimmers from France and abroad and a public always more numerous.

During this event, the public is in the spotlight and can follow the swimmers from start to finish, along the cliff on the Pointe du Roc and the Haute-Ville, for an arrival on the Plat-Gousset beach. Animations are planned: tombola, music, games and follow-up of the race by a speaker to allow them to live the event as well as possible; and stands propose multiple essential products to satisfy the desires of the young and the oldest.

Todos los años, los nadadores extremos participan en un acontecimiento deportivo espectacular: ¡el Tour du Roc à la Nage! Se trata de un acontecimiento deportivo, festivo y amistoso que tiene lugar cada mes de julio en Granville.

El Tour du Roc es una competición de natación en aguas abiertas en la Mancha, en Granville, que se celebra durante un fin de semana. Reúne durante dos días a los mejores nadadores de Francia y del extranjero y a un público cada vez más numeroso.

Durante este evento, el público es el centro de atención y puede seguir a los nadadores de principio a fin, siguiendo los acantilados de la Pointe du Roc y la Haute-Ville, para terminar en la playa de Plat-Gousset. Están previstas actividades: tómbola, música, juegos y seguimiento de la carrera por un locutor para que vivan el acontecimiento en su máxima expresión; y los stands ofrecen numerosos productos de primera necesidad para satisfacer los deseos de grandes y pequeños.

Jedes Jahr stellen sich Extremschwimmerinnen und -schwimmer einem spektakulären sportlichen Wettkampf: der Tour du Roc à la Nage! Es handelt sich dabei um ein sportliches, festliches und geselliges Ereignis, das jeden Juli in Granville stattfindet.

Die Tour du Roc ist ein Wettkampf im Freiwasserschwimmen in Granville im Ärmelkanal, der an einem Wochenende stattfindet. An zwei Tagen treffen sich die besten Schwimmer aus Frankreich und dem Ausland mit einem immer größer werdenden Publikum.

Während der Veranstaltung steht das Publikum im Mittelpunkt und kann die Schwimmer vom Anfang bis zum Ende verfolgen, wenn sie an den Klippen der Pointe du Roc und der Haute-Ville entlanglaufen und am Strand von Plat-Gousset ankommen. Für Unterhaltung ist gesorgt: Tombola, Musik, Spiele und ein Sprecher, der das Rennen verfolgt, sorgen dafür, dass sie das Ereignis so gut wie möglich miterleben können.

