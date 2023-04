Festival Botanik’Art Bréville/ Longueville/ Yquelon, 27 mai 2023, Granville.

3ème édition

Festival d’art contemporain international, novateur, et écologique créé dans le but de faire découvrir aux visiteurs des artistes et des jardins au sein des communes de Donville-les-Bains, Bréville-sur-mer, Longueville, Yquelon et Granville.

16 sculpteurs – 12 jardins – 5 communes

Animations musicales et dégustations ventes de produits régionaux. Jeu culturel pour les enfants.

Entrée libre et gratuite.

Horaires :

samedi : 10h-18h

dimanche : 11h-18h

lundi : 10h-17h.

Samedi 2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 . .

Bréville/ Longueville/ Yquelon Donville les Bains

Granville 50400 Manche Normandie



3rd edition

International, innovative and ecological contemporary art festival created with the aim of introducing visitors to artists and gardens in the communes of Donville-les-Bains, Bréville-sur-mer, Longueville, Yquelon and Granville.

16 sculptors – 12 gardens – 5 communes

Musical animations and tastings and sales of regional products. Cultural game for children.

Free entrance.

Opening hours :

saturday : 10am-6pm

sunday : 11am-6pm

monday : 10am-5pm

3ª edición

Festival internacional de arte contemporáneo, innovador y ecológico, creado con el objetivo de dar a conocer a los visitantes los artistas y jardines de los municipios de Donville-les-Bains, Bréville-sur-mer, Longueville, Yquelon y Granville.

16 escultores – 12 jardines – 5 municipios

Animación musical y venta de productos regionales. Juego cultural para niños.

Entrada gratuita.

Horario de apertura:

sábado: de 10.00 a 18.00 h

domingo: de 11.00 a 18.00 h

lunes: de 10.00 a 17.00 horas

3. Ausgabe

Internationales, innovatives und ökologisches Festival für zeitgenössische Kunst, das mit dem Ziel gegründet wurde, den Besuchern Künstler und Gärten in den Gemeinden Donville-les-Bains, Bréville-sur-mer, Longueville, Yquelon und Granville näher zu bringen.

16 Bildhauer – 12 Gärten – 5 Gemeinden

Musikalische Unterhaltung und Verkostungen Verkauf von regionalen Produkten. Kulturelles Spiel für Kinder.

Freier Eintritt.

Öffnungszeiten:

samstag: 10h-18h

sonntag: 11h-18h

montag: 10h-17h

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche