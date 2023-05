Chausey : histoire, paysages, traditions et nature Gare Maritime Granville, 6 mai 2023, .

visite sur les traces de ses habitants et de ses propriétaires avec Michel JEANNE, guide conférencier

Au cours d’une balade intime de 8 km, au rythme de vos pas et dans la bonne humeur votre guide se propose de vous raconter le Chausey des moines du Mt St Michel entre 1022 et 1558 puis de la gouvernance des princes de Matignon-Monaco entre 1558 et 1740. A partir de cette date et jusqu’en 1890 environ, ce sont les Blainvillais qui vont donner vie à Chausey. Au XXème siècle, Chausey verra ces mêmes Blainvillais s’installer à l’année mais aussi la naissance du Chausey moderne avec la création de la SCI des Iles Chausey et le développement du tourisme de masse. Le tout raconté en différents points spectaculaires de ce lieu hors du temps.

Enfin, présenter Chausey sans parler de Louis Renault, créateur des usines du même nom, est impensable, tant ce grand capitaine d’industrie a marqué l’histoire de l’ile entre 1921 et 1944.

Le tour de l’île avec la vedette Joly France permet de mieux comprendre comment Chausey évolue au gré des marées et ce, depuis des millénaires.

Tout ce dont vous avez besoin : Votre billet de bateau, une paire de chaussures de marche confortables, une paire de jumelles (facultatif), votre pique-nique et votre participation pour les prestations du guide.

Michel Jeanne est guide-conférencier bilingue. Angliciste et historien de formation, ancien prof, il est spécialiste des Iles du Canal (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq, Herm et Chausey) et de Granville ? Avranches et Villedieu les Poêles. Il fait partager sa passion depuis plus de 30 ans..

visit in the footsteps of its inhabitants and owners with Michel JEANNE, guide speaker

During an intimate 8 km walk, at the rhythm of your steps and in a good mood, your guide will tell you about the Chausey of the monks of Mt St Michel between 1022 and 1558 and then of the governance of the princes of Matignon-Monaco between 1558 and 1740. From this date until about 1890, it is the Blainvillais who will give life to Chausey. In the 20th century, Chausey will see these same Blainvillais settling year round but also the birth of modern Chausey with the creation of the SCI des Iles Chausey and the development of mass tourism. All of this is told from different spectacular points of this timeless place.

Finally, to present Chausey without mentioning Louis Renault, creator of the factories of the same name, is unthinkable, as this great captain of industry marked the history of the island between 1921 and 1944.

The tour of the island with the boat Joly France allows to better understand how Chausey evolves with the tides and this, since thousands of years.

All you need: Your boat ticket, a pair of comfortable walking shoes, a pair of binoculars (optional), your picnic lunch and your contribution to the guide’s services.

Michel Jeanne is a bilingual guide and lecturer. An Anglicist and historian by training, and a former teacher, he is a specialist of the Canal Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm and Chausey) and Granville ? Avranches and Villedieu les Poêles. He has been sharing his passion for over 30 years.

visita tras las huellas de sus habitantes y propietarios con Michel JEANNE, guía

Durante un paseo íntimo de 8 km, al ritmo de sus pasos y de buen humor, su guía le hablará del Chausey de los monjes del Monte St Michel entre 1022 y 1558 y luego del gobierno de los Príncipes de Matignon-Monaco entre 1558 y 1740. Desde esta fecha hasta 1890 aproximadamente, fueron los Blainvillais quienes dieron vida a Chausey. En el siglo XX, Chausey verá instalarse a estos mismos Blainvillais durante todo el año, pero también el nacimiento del Chausey moderno con la creación del SCI des Iles Chausey y el desarrollo del turismo de masas. Todo ello contado desde varios puntos espectaculares de este lugar intemporal.

Por último, presentar Chausey sin mencionar a Louis Renault, creador de las fábricas del mismo nombre, es impensable, ya que este gran capitán de la industria marcó la historia de la isla entre 1921 y 1944.

La vuelta a la isla con el barco Joly France permite comprender mejor cómo Chausey ha evolucionado con las mareas durante miles de años.

Todo lo que necesita: su billete de barco, un par de zapatos cómodos para caminar, un par de prismáticos (opcional), su almuerzo tipo picnic y su contribución a los servicios del guía.

Michel Jeanne es guía bilingüe y conferenciante. Anglicista e historiador de formación, antiguo profesor, es especialista en las islas del Canal (Jersey, Guernesey, Alderney, Sark, Herm y Chausey) y en Granville ? Avranches y Villedieu les Poêles. Lleva más de 30 años compartiendo su pasión.

besichtigung auf den Spuren der Bewohner und Besitzer mit Michel JEANNE, Fremdenführer

Auf einem 8 km langen Spaziergang im Rhythmus Ihrer Schritte und in guter Stimmung erzählt Ihnen Ihr Fremdenführer vom Chausey der Mönche vom Mt St Michel zwischen 1022 und 1558 und dann von der Herrschaft der Prinzen von Matignon-Monaco zwischen 1558 und 1740. Von diesem Zeitpunkt an bis etwa 1890 waren es die Blainvillais, die Chausey Leben einhauchten. Im 20. Jahrhundert erlebte Chausey, wie sich dieselben Blainvillais ganzjährig niederließen, aber auch die Geburt des modernen Chausey mit der Gründung der SCI des Iles Chausey und der Entwicklung des Massentourismus. Das alles wird an verschiedenen spektakulären Punkten dieses zeitlosen Ortes erzählt.

Schließlich ist es undenkbar, Chausey vorzustellen, ohne Louis Renault, den Gründer der gleichnamigen Fabriken, zu erwähnen, so sehr hat dieser große Industriekapitän die Geschichte der Insel zwischen 1921 und 1944 geprägt.

Bei einer Inselrundfahrt mit dem Schnellboot Joly France können Sie besser verstehen, wie sich Chausey mit den Gezeiten verändert und das seit Jahrtausenden.

Alles, was Sie brauchen: Ihr Bootsticket, ein Paar bequeme Wanderschuhe, ein Fernglas (optional), Ihr Picknick und Ihren Beitrag für die Leistungen des Reiseführers.

Michel Jeanne ist ein zweisprachiger Fremdenführer und Conferencier. Er ist ausgebildeter Anglist und Historiker, ehemaliger Lehrer und Spezialist für die Kanalinseln (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm und Chausey) sowie für Granville? Avranches und Villedieu les Poêles. Er teilt seine Leidenschaft seit über 30 Jahren mit anderen.

