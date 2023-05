Visite commentée de la Haute Ville de Granville Place d’Armes, 3 mai 2023, .

visite guidée par par Michel Jeanne, guide conférencier.

Découverte intime du Granville historique dans la Haute Ville : remparts, petites rues et bâtiments en granit de Chausey mais aussi pêche à la morue, aux huîtres et corsaires avec attaques anglaises, station balnéaire à la mode et berceau de la Haute Couture moderne.

Pour en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle.

Pour en savoir plus : https://sites.google.com/view/randojersey/programmes/granville/la-haute-ville

Distance 3,5 km – niveau de difficulté : facile – durée 2h15.

Tout ce dont vous avez besoin : une paire de chaussures de marche confortable, un petit sac à dos avec un coupe-vent imperméable haut et bas et une cape imperméable, une paire de jumelles (facultatif) et enfin votre participation pour les prestations du guide.

Michel Jeanne est guide-conférencier bilingue. Angliciste et historien de formation, ancien prof, il est spécialiste des Iles du Canal (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq, Herm et Chausey) et de Granville, Avranches et Villedieu les Poeles. Il fait partager sa passion depuis plus de 30 ans..

2023-05-03 à 09:45:00 ; fin : 2023-05-03 12:00:00. .

Place d’Armes

Granville 50400 Manche Normandie



guided tour by Michel Jeanne, lecturer guide.

Intimate discovery of the historical Granville in the Upper Town: ramparts, small streets and granite buildings of Chausey but also cod fishing, oysters and privateers with English attacks, fashionable seaside resort and cradle of modern Haute Couture.

To learn a little more but just enough, in a good mood, at the rhythm of your steps with breathtaking sea landscapes.

For more information: https://sites.google.com/view/randojersey/programmes/granville/la-haute-ville

Distance 3,5 km ? level of difficulty : easy ? duration 2h15.

All you need: a pair of comfortable walking shoes, a small backpack with a waterproof top and bottom windbreaker and a waterproof cape, a pair of binoculars (optional) and finally your contribution for the guide’s services.

Michel Jeanne is a bilingual guide and lecturer. An Anglicist and historian by training, and a former teacher, he is a specialist of the Canal Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm and Chausey) and of Granville, Avranches and Villedieu les Poeles. He has been sharing his passion for over 30 years.

visita guiada por Michel Jeanne, guía.

Un descubrimiento íntimo de la Granville histórica de la Haute Ville: murallas, callejuelas y edificios de granito de Chausey pero también pesca de bacalao, de ostras y corsarios con ataques ingleses, estación balnearia de moda y cuna de la Alta Costura moderna.

Para aprender un poco más pero lo justo, de buen humor, al ritmo de sus pasos con paisajes marinos que cortan la respiración.

Para más información: https://sites.google.com/view/randojersey/programmes/granville/la-haute-ville

Distancia 3,5 km ? nivel de dificultad: fácil ? duración 2h15.

Todo lo que necesita es un par de zapatos cómodos para caminar, una pequeña mochila con un cortavientos impermeable en la parte superior e inferior y una capa impermeable, un par de prismáticos (opcional) y, por último, su contribución a los servicios del guía.

Michel Jeanne es guía bilingüe y conferenciante. Anglicista e historiador de formación, antiguo profesor, es especialista en las islas del Canal (Jersey, Guernesey, Alderney, Sark, Herm y Chausey) y en Granville, Avranches y Villedieu les Poeles. Lleva más de 30 años compartiendo su pasión.

führung durch Michel Jeanne, guide conférencier.

Intime Entdeckung des historischen Granville in der Haute Ville: Stadtmauern, kleine Straßen und Gebäude aus Chausey-Granit, aber auch Kabeljau- und Austernfischerei und Korsaren mit englischen Angriffen, ein modischer Badeort und die Wiege der modernen Haute Couture.

Um ein bisschen mehr zu lernen, aber nur so viel wie nötig, in guter Stimmung, im Rhythmus Ihrer Schritte mit atemberaubenden Meereslandschaften.

Weitere Informationen: https://sites.google.com/view/randojersey/programmes/granville/la-haute-ville

Entfernung 3,5 km ? Schwierigkeitsgrad: leicht ? Dauer 2 Std. 15 Min.

Alles, was Sie brauchen: ein Paar bequeme Wanderschuhe, einen kleinen Rucksack mit einer wasserdichten Windjacke oben und unten und einem wasserdichten Umhang, ein Fernglas (optional) und schließlich Ihren Beitrag für die Leistungen des Führers.

Michel Jeanne ist ein zweisprachiger Fremdenführer. Er ist ausgebildeter Anglist und Historiker und ehemaliger Lehrer. Er ist Spezialist für die Kanalinseln (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm und Chausey) sowie für Granville, Avranches und Villedieu les Poeles. Er teilt seine Leidenschaft seit über 30 Jahren mit anderen.

