L’intelligence de la Main Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

L’intelligence de la Main Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs, 21 mai 2022 10:00, Granville. 21 – 27 mai Sur place entrée libre et gratuite 0642902519 Exposition peintures De la concentration à l’envolée, Nelly Carnet vous invite à venir voir ses acryliques abstraites d’inspiration lyrique. Exposition vente organisée par l’association Art en Avenir. à la salle d’exposition « Les jardins du Roc », rue du Nord à Granville du 21 au 27 mai 2022. Libre et gratuite. 10 heures à 18 heures. Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs Rue du Nord Granville Manche 50400 Granville Manche samedi 21 mai – 10h00 à 18h00

dimanche 22 mai – 10h00 à 18h00

lundi 23 mai – 10h00 à 18h00

mardi 24 mai – 10h00 à 18h00

mercredi 25 mai – 10h00 à 18h00

jeudi 26 mai – 10h00 à 18h00

vendredi 27 mai – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs Adresse Rue du Nord Granville Manche Ville Granville Age maximum 99 lieuville Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs Granville Departement Manche

Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

L’intelligence de la Main Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs 2022-05-21 was last modified: by L’intelligence de la Main Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs Les Jardins du Roc, Foyer des Jeunes Travailleurs 21 mai 2022 10:00 Foyer des Jeunes Travailleurs Granville Granville Les Jardins du Roc

Granville Manche