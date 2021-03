Granville Granville Granville, Manche Granville : le roc et la Haute Ville Granville Catégories d’évènement: Granville

Au cours d'une balade de quelque 6 kilomètres, votre guide-conférencier vous propose d'en apprendre un peu plus mais juste ce qu'il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle. Après avoir savouré la vue au départ du parking des anciennes casernes, notre balade nous emmène d'abord sur le Square de l'Arsenal où trône la statue de Pléville Le Pelley qui domine le port. La grande pêche et la guerre de courses sera au programme. Après le tour du roc avec son sémaphore, son phare, ses blockhaus du Mur de l'Atlantique, je vous propose une découverte intime du Granville historique dans la Haute Ville : notre Dame de Lihou, charte de franchise, architecture, attaques anglaises et fin de la Virée de la Galerne n'auront plus de secrets pour vous. Nous descendons les 182 marches de la place de l'Isthme, où, jusqu'en 1757, il y avait un moulin, pour rejoindre la « Tranchée aux Anglais » élargie en 1911 pour devenir la Place du Maréchal Foch et son Casino. Nous remontons la rue des Juifs et rejoignons le parking des anciennes casernes pour conclure notre tour du Roc.

