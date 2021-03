Granville, la Monaco du Nord, 13 mars 2021-13 mars 2021, Granville.

Granville, la Monaco du Nord 2021-03-13 13:30:00 13:30:00 – 2021-03-21 17:00:00 17:00:00

Granville Manche Granville

Granville, la Monaco du Nord

Granville est toute récente puisqu’elle fut fondée par les Anglais pendant la Guerre de Ans, en 1439. Reprise dès 1442, Charles VII voit là tout l’intérêt de continuer ce que l’Anglais a commencé : une citadelle fortifiée.

L’arrivée des Juifs dans la rue éponyme apportera les fonds nécessaires pour financer la construction de bateaux de pêche au long court vers Terre Neuve.

L’anglais n’ayant pas renoncé, il fit maintes tentatives pour reprendre la ville surtout en 1695 et en 1803 mais sans succès.

Granville gagnera le titre de « Granville la Victoire » pendant la révolution grâce à sa défense héroïque devant les Chouans en 1793.

Le XIXème siècle verra Granville devenir une station balnéaire très à la mode et le XXème donnera Christian Dior au monde de la Haute Couture.

Au cours d’une balade d’environ 3 heures 30 et de quelque 7 kilomètres, je vous propose d’en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle.

Après un départ de l’Office de Tourisme, le village du Marité, dernier terre-neuviers à voile français, nous emmènera vers la pêche hauturière à la morue mais aussi vers les bisquines et la ruée sur les huîtres qui firent de Granville une des plus grands ports de pêche français du XVIème au XIXème siècles.

A la criée, c’est le premier port coquillier de France avec les praires d’abord puis maintenant le bulot qui sera au programme.

Au n° 7 rue du Port, les différentes phases de la construction du port seront à l’ordre du jour.

Le tour du roc avec son sémaphore, son phare, ses blockhaus du Mur de l’Atlantique, sa statue du corsaire à la jambe de bois Pléville-Le Pelley et ses casernes, nous amène à la Porte Saint Jan pour une découverte zig-zag et intime du Granville historique dans la Haute Ville : Notre Dame du Cap Lihou, charte de franchise, architecture, attaques anglaises et fin de la Virée de la Galerne n’auront plus de secrets pour vous.

Après avoir traversé l’ancienne Tranchée aux Anglais, le Granville balnéaire sera évoqué avec le casino, les cabines de bains et la promenade du Plat Gousset.

Il est impossible de présenter Granville sans parler de la famille Dior et de son fils le plus célèbre : Christian, natif de Granville dans la villa familiale des Rhumbs, maintenant un musée et terme de cette découverte de la Monaco du Nord.

Dates possibles sur demande : 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mars sur demande

Possibilité de ne visiter que la Haute Ville (2 heures) sur demande

michel.jeanne40@gmail.com +33 6 65 63 73 42 http://randojersey.over-blog.com/

