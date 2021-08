Granville Manche GRANVILLE 360° Visites guidées Granville Catégorie d’évènement: Manche

GRANVILLE 360° Visites guidées Granville, 23 août 2021 10:00, . 23 août 2021 – 2 janvier 2022 Sur réservation, à partir d’une douzaine de visiteurs granville360.visites.guidees@gmail.com, 06 47 968 007, http://www.granville360visitesguidees.sitew.fr Visites guidées de Granville pour les groupes En Normandie …

… littoral Ouest du département de la Manche, GRANVILLE 360° Visites guidées Balade panoramique nature, commentée depuis la Haute-Ville fortifiée et le phare du cap Lihou. CIRCUITS COMMENTÉS PAR UN GUIDE-ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME POUR LES GROUPES. Didier DUCASTEL, Guide-Accompagnateur. En tant que professionnel, je vous mènerai à pied sur le site historique intra-muros de la cité corsaire : Découverte de ce secteur piétonnier, entre les venelles et les remparts,

offrant sur le chemin de ronde, un panorama à 360° sur un environnement maritime chargé d’histoire : ~ les ports ~ la baie de Mont Saint Michel ~ Chausey ~ le phare ~ les portes de la ville close ~ l’église Notre-Dame ~ le casino ~ les échauguettes ~ la promenade du Plat Gousset ~ la criée ~

… et bien d’autres lieux et perspectives qui vous raviront ! Possibilité de guider et accompagner les groupes en autocar pour un tour commenté de la ville, et de visiter le jardin Christian Dior. Granville Manche Manche lundi 23 août – 10h00 à 19h00

