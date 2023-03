Weekend à Graville Granville Granville Catégories d’Évènement: Granville

Manche

Weekend à Graville Granville, 31 mars 2023, Granville. Weekend à Graville 31 mars – 2 avril Granville Sur inscription Du vendredi 31 mars (18h) au dimanche 2 avril (18h), à Granville Les PDM prennent la mer le WE du 1er au 2 avril, direction Granville pour le WE des Rameaux !

Nous serons 24 pèlerins répartis sur 3 bateaux, les places sont donc limitées ! Nous ferons en sorte de répartir les compétences nautiques sur chacun des bateaux. Le pèlerinage étant un temps privilégié pour aller à la rencontre d’autres pèlerins, nous ferons en sorte de ne pas mettre sur le même bateau des personnes qui se connaissent déjà. Pour plus d’informations : suivre le lien d’inscription Granville Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmOUglZxbJ033IvVWjopOSrhqC2KcNEP9SjI9tnp8rmv8J2w/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T23:59:00+02:00

2023-04-02T00:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 voile mer

Détails Catégories d’Évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Granville Ville Granville Departement Manche Lieu Ville Granville Granville

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Weekend à Graville Granville 2023-03-31 was last modified: by Weekend à Graville Granville Granville 31 mars 2023 Granville Granville Granville

Granville Manche