La fête nationale du Pérou est célébrée le 28 juillet prochain. Dans cette actualité, Kevin Lognoné propose une conférence autour du thème : « Dior : entre Granville et Pérou ». C’est le Pérou, une expression Normande un peu oubliée. En voyageant au pavillon Pérou de l’exposition universelle de Dubaï, j’ai voulu retrouver les innovations qui ont pu exister avec la Normandie. Cette conférence est l’occasion de présenter une restitution du pavillon Pérou à Dubai et les découvertes que Kevin Lognoné a identifiées avec les portes maritimes de Granville. Entre 1840 et 1879, le guano du Pérou engendra d’énormes richesses, car ce pays et le Chili voisin détenaient le monopole mondial de ce fertilisant. Si Granville a été la terre de la saga des usines Dior et du guano du Pérou, cet engrais très efficace, composé d’amas d’excréments d’oiseaux marins ou de chauves-souris, a aussi nourri l’épopée des grands Cap-Horniers. Pour accompagner de nouveaux explorateurs, le pavillon Pérou a présenté à Dubai de la gastronomie expérimentale à base de super aliments. Sans oublier une mise en scène “Wayra” qui utilise comme ressource sonore sept instruments à vent différents. Ceci pour illustrer, l’importance du vent dans notre vision du monde. Granville Manche Manche jeudi 28 juillet – 19h00 à 20h00

