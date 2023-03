Marché d’Antiquités Brocante mensuel de GRANVILLE Cours Jonville Granville Granville Catégories d’Évènement: Granville

Marché d’Antiquités Brocante mensuel de GRANVILLE Cours Jonville Granville, 23 janvier 2022 08:00, Granville. Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville .

Cours Jonville : la plus importante brocante mensuelle de la Manche 23 janvier 2022 – 17 décembre 2023 1 Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville (50) .

Cours Jonville: Avant-dernier dimanche de chaque mois .

Entrée gratuite . 40 exposants professionnels. 8h00 – 18h00 .

