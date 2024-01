Visite commentée pour les enfants : Granville « Pirates et corsaires à l’assaut des remparts » Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville, mercredi 24 avril 2024.

Visite commentée pour les enfants : Granville « Pirates et corsaires à l’assaut des remparts » Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 15:45:00

Partez à l’assaut de la cité Corsaire ! Suis les traces de Pléville le Pelley en répondant correctement aux énigmes, il te guidera et tu découvriras les temps forts qui ont marqués la Haute-Ville de Granville.

Pour les 7-12 ans.

Minimum 5 participants – maximum : 15 participants

Durée : 1h15.

Réservation obligatoire.

Présence d’un adulte obligatoire – gratuit pour les adultes.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Granville.

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion

Granville 50400 Manche Normandie information@otgtm.fr



