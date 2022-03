Grant Haua (New Zealand) Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Proposé par Dixie Frog. Avant première au Thélonious. “Magistral et renversant qui se hisse déjà, à la hauteur des meilleurs songwriters du genre. Définitivement indispensable” Rolling Stone Découvrez le Néo-Zélandais Grant Haua. Après avoir sillonné pendant plus de dix ans, les terres néozélandaises et une grande partie de l’Australie, Grant Haua est repéré début 2019 par le label français Dixiefrog qui sort aujourd’hui son premier album sur le territoire.

8€ / 6€

Maori blues, groove rock Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

