Grannus, la fête gauloise Marignane, 27 avril 2022, Marignane.

Grannus, la fête gauloise Marignane

2022-04-27 – 2022-04-29

Marignane Bouches-du-Rhône

Le but de cet événement est d’initier et faire découvrir aux visiteurs, l’histoire et les mystères antiques de notre belle ville de Marignane qui rayonne depuis environs 2400 ans, du temps ou nos ancêtres les gaulois régnaient en maître sur notre ville et sa région, fructueuse en échanges commerciaux, profitant de la proximité de notre mer intérieure nommée de nos jours étang de Berre.



Cette manifestation culturelle a la faculté de faire découvrir aux petits et grands toutes les mœurs et activités pratiquées à cette époque à travers des animations spectaculaires et des stands ludiques respectant les savoirs faire, l’art, les coutumes et l’histoire de nos ancêtres.



Toutes ces activités sont le fruit des recherches historiques, archéologiques et scientifiques qui ont été effectuées par les archéologues, historiens et bénévoles passionnés de l’Atelier du Patrimoine de Marignane.



Le vendredi, à 20h, concert de musique : Grannus Celtik Festival.

Marché nocturne.

Tavernes pour se restaurer et buvettes sur place.



Tout au long du week-end de multiples activités et ateliers seront proposés au public.



Et à ne pas “rater” ! Le samedi soir, à 20h, sur la colline : le traditionnel banquet gaulois (tarifs et menu sur le site) agrémenté de spectacles et animations (musique, fauconnerie, jonglerie mystique spectaculaire) et à 22h : spectacle de feu.

Manifestation sur trois jours à ne pas manquer : l’incontournable fête gauloise “Grannus, village gaulois” sur le site de la colline Notre-Dame de Pitié à Marignane.

Vous êtes attendus nombreux !

+33 6 03 77 69 53 http://www.grannusvillagegaulois.com/

dernière mise à jour : 2022-03-16 par