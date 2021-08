Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Côtes-d'Armor, Trédrez-Locquémeau Granite, laves et galets à Locquémeau Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédrez-Locquémeau

Granite, laves et galets à Locquémeau Trédrez-Locquémeau, 29 août 2021, Trédrez-Locquémeau. Granite, laves et galets à Locquémeau 2021-08-29 11:00:00 – 2021-08-29 17:00:00

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor La pointe du Dourven montre un paysage granitique typique avec ses grosses boules arrondies. Au port de Locquémeau et à ses abords, le paysage est rude, presque lunaire avec ses laves redressées alimentant les cordons de galets.

5 km de marche sur chemins et estran dourven@lannion-tregor.com +33 7 80 53 10 37 http://etapes22560.com/ La pointe du Dourven montre un paysage granitique typique avec ses grosses boules arrondies. Au port de Locquémeau et à ses abords, le paysage est rude, presque lunaire avec ses laves redressées alimentant les cordons de galets.

5 km de marche sur chemins et estran dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trédrez-Locquémeau Autres Lieu Trédrez-Locquémeau Adresse Ville Trédrez-Locquémeau lieuville 48.72295#-3.55808