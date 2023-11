Vente d’huitres et vin blanc au profit du Téléthon Granges-d’Ans, 9 décembre 2023, Granges-d'Ans.

Granges-d’Ans,Dordogne

A partir de 11 h salle des fêtes de Granges d’Ans, vente d’huitres et vin blanc.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Granges-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 11 a.m. at the Granges d’Ans village hall, sale of oysters and white wine

A partir de las 11h en la sala de fiestas de Granges d’Ans, venta de ostras y vino blanco

Ab 11 Uhr Festsaal von Granges d’Ans, Verkauf von Austern und Weißwein

