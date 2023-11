Randonnée pédestre au profit du Téléthon Granges-d’Ans, 9 décembre 2023, Granges-d'Ans.

Granges-d’Ans,Dordogne

Randonnée sur la commune de Granges d’Ans. Départ 13h30 Boucle de 8km accompagné par Kate.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Granges-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hiking in the commune of Granges d’Ans. Departure 1:30pm 8km loop accompanied by Kate

Paseo en Granges d’Ans. Salida a las 13:30 bucle de 8 km acompañado por Kate

Wanderung in der Gemeinde Granges d’Ans. Abfahrt 13:30 Uhr 8 km lange Schleife, begleitet von Kate

Mise à jour le 2023-11-21 par Vézère Périgord Noir