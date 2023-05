FÊTE DE LA MUSIQUE 19 b rue de Lattre de Tassigny, 24 juin 2023, Granges-Aumontzey.

Avec l’harmonie municipale « Les Gens d’Air » dirigée par Benoît Grocolas et l’orchestre symphonique de l’école de musique.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

19 b rue de Lattre de Tassigny Salle des fêtes

Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est



With the municipal band « Les Gens d’Air » directed by Benoît Grocolas and the symphony orchestra of the music school.

Con la banda municipal « Les Gens d’Air » dirigida por Benoît Grocolas y la orquesta sinfónica de la escuela de música.

Mit der städtischen Harmonie « Les Gens d’Air » unter der Leitung von Benoît Grocolas und dem Symphonieorchester der Musikschule.

Mise à jour le 2023-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES