2022-05-27 18:30:00 – 2022-05-28 01:00:00

Tournus Saône-et-Loire Tournus Festival de musique dans la très belle cour du musée Greuze à Tournus.

Festival de musique dans la très belle cour du musée Greuze à Tournus.

Deux soirées, 8 concerts et des surprises, restauration par des chefs Tournusiens. grouperuedesgranges@gmail.com https://www.facebook.com/events/1327789747664310/1329076100869008?ref=newsfeed

