Planète Cirque séjours Cirque & Cie 16 – 21 juillet grange rouge séjour en pension complète 445€ – Dont 45€ de participation des familles

Séjour Cirque et nature à la Grange Rouge en Saône et Loire à côté de Louhans. Séjour de 5 jours sous tente avec l’école de cirque de Chalon sur Saône « Planète Cirque » des Eclaireuses Eclaireurs de France ( association de Scoutisme Laïque)

Création d’un spectacle de cirque:

Découverte et initiation aux arts du cirque sous chapiteau et espace nature.

-Aérien (Trapèze, tissu, mât chinois, …),

-Equilibre sur objet (Fil, boule, monocycle, canne, rola bola, …)

-Jonglerie (Balle, diabolo, massue, baton, bollas, …),

-Acrobatie/Portée (mini trampoling, pyramide)

-Théâtre/Clown

-Marionnette

Création de l’univers sonore du spectacle – Initiation et création Musique assistée par ordinateur

Les enfants disposent d’un large choix d’enregistrements sonores (boucles, samples, rythmiques, séquences) et du matériel nécessaire aux enregistrements et à la gestion du son (ordinateurs, cartes son, micros, enregistreurs, contrôleurs midi, Instruments de musique, …)

Mais aussi des Grands jeux (poule renard vipère,…), construction de cabanes, jeux nature.

Jeux d’aventure, jeux de société, (jeux d’ambiance, échecs, jeux de plateau …)

activitée cuisine, activitée manuelle, jeux d’eau, foot …

veillée à thème: spectacle, chasse au trésor, sortie nature, Boom.

grange rouge 142 route de vauvret la chapelle naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://planete-cirque.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783450537 »}, {« type »: « email », « value »: « planete.cirque.inscription@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T18:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

Cirque Théâtre

Planète Cirque séjours Cirque & Cie sous chapiteau, espace extérieur et pleine nature.