Visite d’une grange pyramidale Grange Pyramidale Vinon Catégories d’Évènement: Cher

Vinon Visite d’une grange pyramidale Grange Pyramidale Vinon, 16 septembre 2023, Vinon. Visite d’une grange pyramidale 16 et 17 septembre Grange Pyramidale Visite libre et commentée d’une grange pyramidale datant de 1615. Seule grange qui comporte deux portes charretières. Bâtiment rénové en 2020 Grange Pyramidale 10 Chemin des Passerelles-Récy 18300 Vinon Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire 06 77 06 26 82 – 06 63 32 34 22 http://www.lamaisondespasserelles.fr Cette grange pyramidale date de 1615 (Source Archives départementales). Ce type de bâtiment est typique de l’architecture du Berry. Cette grange présente la particularité d’être la seule composée de 2 entrées. Elle a été sélectionnée en 2019 par la Fondation Stéphane Bern, ce qui a permis de la restaurer en 2020. Il n’y a pas de transports publics à proximité, les véhicules peuvent stationner sans problème. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Joly Jean François et Christine Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vinon Autres Lieu Grange Pyramidale Adresse 10 Chemin des Passerelles-Récy 18300 Vinon Ville Vinon Departement Cher Lieu Ville Grange Pyramidale Vinon

Grange Pyramidale Vinon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinon/