Croisez Journées du Patrimoine et Semaine de la Mobilité, et vous obtiendrez la découverte d’une nouvelle boucle vélo au coeur du Pays-Fort, entre Vailly-sur-Sauldre et Barlieu.

Grange Pyramidale, Vailly-sur-Sauldre. Aujourd'hui il en reste une trentaine, toutes propriétés privées. Celle de Vailly-sur-Sauldre, datée du XVème siècle a été démontée, déplacée puis remontée pour servir de grange témoin. Elle s'inscrit dans une action de sensibilisation et de sauvegarde du patrimoine local.

Avec ses 35 000 tuiles, ses 12 mètres de haut, ses poutres immenses datées de 1450 et ses pierres apparentes, la Grange Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre impressionne au moindre regard. Même plus, elle fascine.Témoin privilégié d’une époque et d’une histoire, cette structure renferme en son sein un véritable trésor qui s’offre aux plus curieux. À condition d’oser pousser les deux portes en bois, massives, pour se laisser conter la vie des granges pyramidales, à travers les temps et les saisons.

À peine le seuil franchi, une odeur de grain et de foin surprend le visiteur et le replonge aux temps des moissons. Des souvenirs d’enfance refont surface, à une époque où les jeux dans les champs et les granges annonçaient les longues soirées près du feu pour un repos bien mérité après une journée de labeur. Une fois bercé par l’ambiance de la Grange Pyramidale, des chaises invitent le visiteur à s’asseoir pour un premier voyage de sons et de lumières grâce à une toute nouvelle scénovision. Une curiosité à ne surtout pas manquer ! Départementale 13 de Boulleret à Vailly-sur-Sauldre Départementale 923 d’Aubigny-sur-Nère à Sancerre Départementale 8 d’Argent-sur-Sauldre à Vailly-sur-Sauldre Départementale 926 de la Chapelle d’Angillon à Vailly-sur-Sauldre

