Soirée astronomique à Navazza Grange Navazza-Oltramare Lancy Catégorie d’Évènement: Lancy Soirée astronomique à Navazza Grange Navazza-Oltramare Lancy, 30 novembre 2023, Lancy. Soirée astronomique à Navazza Jeudi 30 novembre, 18h30 Grange Navazza-Oltramare L’événement se déroulera sous la forme d’une conférence en intérieur sur l’astronomie au cours de laquelle vous aurez l’opportunité de découvrir différents outils d’observation du ciel grâce aux membres de la société astronomique de Genève. Une session d’observation en direct du ciel suivra la conférence (si les conditions météorologiques le permettent). Les nuits d’hiver sont propices à l’observation du ciel nocturne ! Après la conférence, vous aurez l’occasion d’échanger avec d’autres passionné-es d’astronomie et poser des questions aux experts présents autour d’une boisson chaude. Grange Navazza-Oltramare Chemin de la Colline 2 1212 Lancy Lancy 1212 Grand-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

