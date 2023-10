Journée Nationales de l’architecture Grange Milou 772, Beynac-et-Cazenac, 14 octobre 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, Le CAUE DORDOGNE s’associe à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et propose deux visites d’un projet architectural d’exception réalisé par l’agence CoCo Architecture et primé au niveau Régional et National de la Construction Bois.

Ne ratez pas l’opportunité, Samedi 14 Octobre, de participer aux visites gratuites de la réhabilitation de granges périgourdines en gîte, nichée au cœur du paysage verdoyant du Périgord Noir sur la commune de Beynac-et-Cazenac, en présence de Cédric Ramière, architecte du projet et des artisans.

Ce projet répond pleinement aux enjeux écologiques d’aujourd’hui en employant des matériaux bio et géosourcés et met en valeur toute la qualité architecturale traditionnelle rurale tout en y apportant la modernité du confort d’usage d’aujourd’hui.

Les deux visites gratuites à 14h et 15h30 se font sur inscription..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 15:30:00. .

Grange Milou 772, Route de Tral Pech

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées Nationales de l’Architecture, the CAUE DORDOGNE is teaming up with FIBOIS Nouvelle-Aquitaine to offer two tours of an exceptional architectural project by CoCo Architecture, which has won regional and national awards for wood construction.

Don’t miss the opportunity, on Saturday October 14th, to take part in free tours of the renovation of Perigord barns into a gîte, nestled in the heart of the verdant Périgord Noir landscape in the commune of Beynac-et-Cazenac, in the presence of Cédric Ramière, the project architect and craftsmen.

This project fully meets today?s ecological challenges by using bio- and geosourced materials, and highlights the quality of traditional rural architecture while adding the modernity of today?s user comfort.

The two free tours at 2pm and 3:30pm require registration.

En el marco de las Journées Nationales de l’Architecture, el CAUE DORDOGNE se asocia con FIBOIS Nouvelle-Aquitaine para ofrecer dos visitas a un proyecto arquitectónico excepcional de la agencia CoCo Architecture, galardonado con premios regionales y nacionales de construcción en madera.

El sábado 14 de octubre, no se pierda la oportunidad de participar en visitas gratuitas a la renovación de graneros del Perigord en una casa rural, enclavada en el corazón del verde paisaje del Périgord Noir, en la comuna de Beynac-et-Cazenac, en presencia de Cédric Ramière, arquitecto del proyecto, y de los artesanos.

El proyecto responde plenamente a los retos ecológicos de hoy en día gracias a la utilización de materiales orgánicos y de origen geológico, y resalta la calidad de la arquitectura rural tradicional al tiempo que incorpora las comodidades modernas de hoy en día.

Las dos visitas gratuitas, a las 14.00 y a las 15.30 horas, requieren inscripción previa.

Im Rahmen der Nationalen Architekturtage bietet das CAUE DORDOGNE in Zusammenarbeit mit FIBOIS Nouvelle-Aquitaine zwei Besichtigungen eines außergewöhnlichen architektonischen Projekts des Büros CoCo Architecture an, das auf regionaler und nationaler Ebene für Holzbau prämiert wurde.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, am Samstag, den 14. Oktober, an den kostenlosen Besichtigungen des Umbaus von Scheunen im Perigord in Ferienwohnungen teilzunehmen, der inmitten der grünen Landschaft des Périgord Noir in der Gemeinde Beynac-et-Cazenac stattfindet.

Das Projekt entspricht den heutigen ökologischen Herausforderungen, indem es biologische und geobasierte Materialien verwendet und die Qualität der traditionellen ländlichen Architektur hervorhebt, während es gleichzeitig die Modernität des heutigen Nutzungskomforts mit einbezieht.

Für die beiden kostenlosen Führungen um 14 Uhr und 15.30 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir